Лидер КНДР Ким Чен Ын может потребовать от представителей северокорейской элиты вложиться в бюджет страны

Британская газета Financial Times пишет, что Пхеньян столкнулся с самым мощным экономическим спадом с 1997 года. Глава страны пытается восстановить централизованный контроль над экономикой. Северная Корея по данным издания впервые с 2003 года планирует выпустить государственные облигации. По оценке аналитиков, представителям бизнеса и предпринимателям предстоит сделать отчисления в казну, чтобы продемонстрировать преданность его лидеру.