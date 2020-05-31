Разметку для соблюдения социальной дистанции нанесли в парках Москвы

Она есть на дорожно-тропиночной сети, в парках установлены информационные щиты, посетителей будут предупреждать о необходимости соблюдать меры с помощью громкоговорителей, рассказали агентству РИА Новости в «Мосгорпарке». С завтрашнего дня в столице смягчаются некоторые ограничения. В частности, для горожан откроют парки и зеленые зоны, кроме «Зарядье», рассказала ранее мэр Сергей Собянин.