Разметку для соблюдения социальной дистанции нанесли в парках Москвы

Она есть на дорожно-тропиночной сети, в парках установлены информационные щиты, посетителей будут предупреждать о необходимости соблюдать меры с помощью громкоговорителей, рассказали агентству РИА Новости в «Мосгорпарке». С завтрашнего дня в столице смягчаются некоторые ограничения. В частности, для горожан откроют парки и зеленые зоны, кроме «Зарядье», рассказала ранее мэр Сергей Собянин.
2020-05-31T23:04:19+03:00
2020-05-31T23:11:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 31 мая 2020
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