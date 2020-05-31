Россия согласилась на перенос встречи участников соглашения о сокращении добычи нефти

Как передает агентство Reuters, мероприятие, которое было запланировано на 9-10 июня, предлагается перенести на 4-е. По мнению инициатора, министра энергетики Алжира Мохаммеда Аркаба, такой шаг упростит распределение нефти между традиционными покупателями в зависимости от спроса. В апреле из-за пандемии и недостатка свободных хранилищ цены на техасскую нефть WTI впервые стали отрицательными. Только после ослабления карантинных мер, снижения добычи, цены смогли вернуться к уровню $30 за баррель.