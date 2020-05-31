Z Архив новостей новости
5 20 6 2451
23:02, 31 мая 2020

Глава компании SpaceX Илон Маск рассчитывает на сотрудничество с «Роскосмосом»

Запись об этом на русском языке появилась в твиттере предпринимателя. Маск ответил на поздравления главы российской госкорпорации Дмитрия Рогозина с успешным полетом пилотируемого корабля Crew Dragon. Аппарат пристыковался к МКС, его экипаж перешел на борт станции.

Представитель Роскосмоса назвал «истерикой» реакцию руководства США на запуск нового пилотируемого корабля Crew Dragon. Как написал в своем твиттере представитель российской госкорпорации Владимир Устименко, им не очень понятна такая реакция американского президента Дональда Трампа. Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ранее глава Белого дома сказал после запуска первого за несколько лет американского пилотируемого корабля, что США таким образом вернули себе престиж мирового лидера в космосе.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3268535

5 72 6 5037 19:05
#слушать 50:36 ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Урок Гамсуна для ненорвежцев Он сделал для Норвегии несравненно больше, чем Бендера или Шухевич для Украины, а Цукурс для Латвии. Но его в Норвегии стыдятся, а ими на Украине и в Латвии гордятся. В этом – разница…

5 381 6 30068 28.05
Новости

Глава Роскосмоса уверен, что угрозами про батут 6 лет назад спас российскую ракетно-космическую отрасль Запись в твиттере, где Рогозин говорит о возможной отправке американских астронавтов к МКС на батуте, была не шуткой, написал глава госкорпорации в твиттере…

5 103 6 10875
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Пожар протестов в Миннеаполисе, США Массовые беспорядки показывают, насколько накалены межрасовые отношения, несомненно обострившиеся во время президентства Трампа, и как велика нестабильность психического состояния граждан…

5 75 6 8057 29.05
Новости

«Роскосмос» планирует испытать в этом году две новые ракеты В следующем году Россия планирует возобновить свою Лунную программу…

5 53 6 5725
Блоги

+ Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Они вспыхнули после убийства афроамериканца во время задержания полицией…

5 46 6 5424 29.05
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Расизм в США: почему Америка снова полыхает Возможно, Трамп решил пойти по пути Никсона. Только нужно учитывать, что 60-е — это всего десять лет после официальной отмены сегрегации. Сегодня по новым законам и нормам жизни выросло несколько поколений американцев…

5 379 6 50109 08:40
Блоги

Сергей Лавров: Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя» Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова о ситуации в мире в контексте пандемии коронавируса для китайской газеты «Глобал Таймс»...

5 89 6 12648 28.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 280 6 40702 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Московская Хельсинкская Группа правозащитная организация

Хватит запретов! МХГ о задержаниях пикетчиков в Москве и Петербурге В действиях полиции нет ни приверженности праву, ни следования логике. Задержания должны прекратиться, задержанные должны быть освобождены, им должны быть принесены извинения…

5 55 6 8205 30.05
Новости

Космический корабль Crew Dragon несколько минут назад успешно пристыковался к МКС Прямую трансляцию ведет американское управление по аэронавтике и космическим исследованиям…

5 63 6 10221
Блоги

+ Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара В частности, с видеообращением выступил главный редактор издания Дмитрий Муратов…

5 112 6 18954 30.05
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Рогозин смотрит в небо Америка сделала новый корабль. Частная компания сделала. А каких успехов добились вы – путины, рогозины за последние двадцать лет? Чем удивили мир? Что произвели? Бесконечную воровскую историю с космодромом «Восточный»...

5 336 6 59806 11:27
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 81 6 14633 25.05
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Бунты в США: можно ли сжечь расизм? Нынешние расовые беспорядки, скорее всего, закончатся так же, как и другие: множеством потерпевших, миллионными убытками и усилением взаимной неприязни…

5 176 6 35747 30.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Парад для Путина 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью…

5 78 6 16413 27.05
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Илон Маск в связи с запуском пилотируемого корабля Crew Dragon вспомнил о высказывании Дмитрия Рогозина На пресс-конференции после старта журналист агентства Reuters спросил Маска и директора NASA Джеймса Брайденстайна, есть ли какое-нибудь сообщение от коллег из России…

5 49 6 28134
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
И Россия, и логика не имеют между собой ничего общего, и с этим надо смириться, это надо принять как должное. Потому что именно это является правилом игры…

5 62 6 99688 27.05
#слушать 53:18 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Голосование

3268423
«Важнейшие прецедентные процессы США»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 5543 11:58
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Тревожный сигнал для Путина Тревожный сигнал для Путина Оппозиция начала перехватывать у власти инициативы фундаментального порядка…

5 47 6 481586 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок — Поэтому предлагаю добавить одно слово: «график, чтобы подышать свободно».
— Через день…

5 84 6 134073 28.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8553813
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4502752

Сегодня в эфире