Глава компании SpaceX Илон Маск рассчитывает на сотрудничество с «Роскосмосом»

Запись об этом на русском языке появилась в твиттере предпринимателя. Маск ответил на поздравления главы российской госкорпорации Дмитрия Рогозина с успешным полетом пилотируемого корабля Crew Dragon. Аппарат пристыковался к МКС, его экипаж перешел на борт станции.

Представитель Роскосмоса назвал «истерикой» реакцию руководства США на запуск нового пилотируемого корабля Crew Dragon. Как написал в своем твиттере представитель российской госкорпорации Владимир Устименко, им не очень понятна такая реакция американского президента Дональда Трампа. Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ранее глава Белого дома сказал после запуска первого за несколько лет американского пилотируемого корабля, что США таким образом вернули себе престиж мирового лидера в космосе.