В Париже открылась для посещения площадь перед собором Нотр-Дам

Доступ к ней был закрыт после пожара, который случился больше года назад.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля прошлого года. Обрушился шпиль собора, пламенем была уничтожена деревянная крыша.

Пожар был потушен, но на площади перед собором было выявлено загрязнение свинцом, что привело к ее немедленному закрытию. 29 мая Региональное агентство по здравоохранению разрешило вновь открыть площадь для посетителей.

Сегодня к собору пришли несколько десятков парижан. Также на открытии площади побывали мэр французской столицы Анн Идальго, министр культуры страны Франк Риестер и архиепископ Парижа Мишель Опети.

В марте строительные работы в храме были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В конце апреля реконструкция возобновилась.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании восстановить Нотр-Дам за пять лет. При этом многие эксперты считают, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет