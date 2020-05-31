Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп из-за инцидента с российским журналистом

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с инцидентом с российским журналистом Михаилом Тургиевым, которому сотрудники полиции Миннеаполиса распылили в лицо слезоточивый газ. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Михаил Тургиев и находившиеся рядом с ним американские журналисты подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских. Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления», — приводит высказывания Антонова пресс-служба диппредставительства.