Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт Междунарожной космической станции

Это произошло спустя три часа после стыковки. Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен совершили первый в мире полет на частном корабле. Это также первый за 9 лет пилотируемый пуск с территории США. Таким образом компания Space X успешно провела испытания корабля, который должен положить конце монополии Роскосмоса на доставку астронавтов к МКС.

В то же время член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского Андрей Ионин считает, что и далее космическое сотрудничество России и США не прекратится. Андрей Ионин также полагает, что программу полетов к Луне надо осуществлять совместно. Глава Рсокосмоса Дмитрий Рогозин в свою очередь в твиттере поздравил Nasa и Space X с успешным пуском корабля.