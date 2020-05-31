Футболист Вячеслав Малафеев покидает клуб «Зенит» после почти четвертьвековой карьеры в его составе

Об этом он объявил в своем Instagram. Новое место работы игрок не назвал. Ранее бывший голкипер сборной России говорил, что его контракт с «Зенитом» действует до мая, напоминает газета «КоммерсантЪ». Футболист заключил первый контракт с «Зенитом» в 1995 году. С 1999 года играл в основном составе команды. В течение последних трех лет Вячеслав Малафеев работал в «Зените» спортивным менеджером, занимался трансферами и соглашениями с футболистами.