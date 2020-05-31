Вновь обострилась обстановка на одном из участков границы Киргизии и Узбекистана

Жители приграничных районов закидали друг друга камнями в споре о принадлежности родника. Есть пострадавшие, передает агентство «Интерфакс». На место происшествия выезжали представители местных властей. В правительстве Киргизии говорят, что туда стягиваются дополнительные силы правоохранительных органов. Ранее на границе двух государств уже вспыхивали конфликты между местными жителями. В том числе происходили перестрелки.
2020-05-31T21:05:02+03:00
2020-05-31T21:05:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652357-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:05, 31 мая 2020
Загрузка комментариев...