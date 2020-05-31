Столкновения в Кишиневе произошли между полицией и участниками акции протеста

Несколько сотен ветеранов конфликта в Приднестровье вышли на демонстрацию с требованием предоставить им льготы, передает агентство «Интерфакс». Полицейские пытались разогнать собравшихся, поскольку, по их словам, акция не была разрешена. После столкновений стражи порядка оцепили здания парламента и администрации президента. Митингующие подогнали грузовик с колонками и аппаратурой. Власти Молдавии запретили собрания в количестве более 50 человек из-за пандемии коронавируса.