Столкновения в Кишиневе произошли между полицией и участниками акции протеста

Несколько сотен ветеранов конфликта в Приднестровье вышли на демонстрацию с требованием предоставить им льготы, передает агентство «Интерфакс». Полицейские пытались разогнать собравшихся, поскольку, по их словам, акция не была разрешена. После столкновений стражи порядка оцепили здания парламента и администрации президента. Митингующие подогнали грузовик с колонками и аппаратурой. Власти Молдавии запретили собрания в количестве более 50 человек из-за пандемии коронавируса.
2020-05-31T21:04:32+03:00
2020-05-31T21:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 31 мая 2020
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