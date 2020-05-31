Севастопольские предприниматели подали иск с требованием выплатить обещанные субсидии

Выплаты были положены им из-за ситуации с коронавирусом. Однако часть бизнесменов не может получить деньги, потому что налоговая не признает их пострадавшей отраслью, пишет «Новая газета». Профсоюз микробизнеса Севастополя подавал обращения в правительство России, администрацию президента и Госдуму. Всего в этой организации более трехсот членов, почти половина из которых работает на самом большом комплексе рынков города. Местные власти говорят, что прорабатывают вопрос о мерах поддержки предпринимателей.