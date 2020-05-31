Президент США Дональд Трамп хочет признать движение «Антифа» террористической организацией

На его активистов и членов других леворадикальных сил глава Белого дома возложил ответственность за беспорядки и случаи насилия в ходе протестов. Волнения не стихают после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Между тем «Антифа» в США, как передает агентство ТАСС, не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения всех антифашистов.

