Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен меньше часа назад перешли на борт МКС

Они прибыли к станции на корабле Crew Dragon, первом частном пилотируемом аппарате, который был успешно запущен накануне. Сообщается, что люк для новой экспедиции открыл американский астронавт Крис Кэссиди. Корабль Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к МКС. Нынешний запуск — первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США.

