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20:34, 31 мая 2020

Верующим в Московской области разрешили посещать храмы

Однако богослужения для них пока что будут проводиться на открытом воздухе, говорится на сайте Московской епархии. Митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий сказал во время литургии, что в регионе начинается первый этап снятия ограничительных мероприятий. Храмы можно будет посещать в то время, когда там не проводятся службы. Ранее региональная администрация отменила запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции.



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