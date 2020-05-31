Верующим в Московской области разрешили посещать храмы

Однако богослужения для них пока что будут проводиться на открытом воздухе, говорится на сайте Московской епархии. Митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий сказал во время литургии, что в регионе начинается первый этап снятия ограничительных мероприятий. Храмы можно будет посещать в то время, когда там не проводятся службы. Ранее региональная администрация отменила запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции.
2020-05-31T20:34:50+03:00
2020-05-31T20:34:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652347-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:34, 31 мая 2020
Загрузка комментариев...