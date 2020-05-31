Верующим в Московской области разрешили посещать храмы

Однако богослужения для них пока что будут проводиться на открытом воздухе, говорится на сайте Московской епархии. Митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий сказал во время литургии, что в регионе начинается первый этап снятия ограничительных мероприятий. Храмы можно будет посещать в то время, когда там не проводятся службы. Ранее региональная администрация отменила запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции.