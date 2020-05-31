Житель Казани почти 10 часов провел на дереве

Он забрался туда еще в пять утра, ничего не требовал и не хотел общаться со спасателями. Его все же смогли уговорить спуститься, рассказали в республиканском управлении МЧС. Как пишет местное интернет-издание «Бизнес-онлайн», поводом мог послужить конфликт в семье. В итоге медики увезли казанца в городскую больницу на осмотр.
2020-05-31T20:34:36+03:00
2020-05-31T20:34:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652345-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:34, 31 мая 2020
Загрузка комментариев...