Житель Казани почти 10 часов провел на дереве

Он забрался туда еще в пять утра, ничего не требовал и не хотел общаться со спасателями. Его все же смогли уговорить спуститься, рассказали в республиканском управлении МЧС. Как пишет местное интернет-издание «Бизнес-онлайн», поводом мог послужить конфликт в семье. В итоге медики увезли казанца в городскую больницу на осмотр.