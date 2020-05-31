Российское правительство выделяет более 145 млн рублей на выплаты волонтерам во время пандемии

В постановлении, которое подписал премьер Михаил Мишустин, говорится, что деньги получат волонтеры и работники социальных организаций, кто помогал людям, оказавшимся во время пандемии коронавируса без помощи и поддержки. Также ежемесячные выплаты полагаются всем, кто принял на временное проживание инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Размер компенсации составит чуть более 12 тысяч рублей за каждого человека, которому оказывалась помощь с 1 апреля по 30 июня. Подавать заявление можно будет на сайте госуслуг. Ранее врачи в разных регионах жаловались на то, что не получили обещанных президентом доплат, или гораздо меньше, чем объявлял Владимир Путин.