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20:33, 31 мая 2020

Греция намерена достроить забор на границе с Турцией

В планах Афин — заграждение на протяжении всей границы. Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас считает этот шаг одной из мер по защите суверенитета страны. Ранее на границе произошла серия столкновений между силами безопасности и мигрантами, которые пытаются проникнуть из Турции в Евросоюз.



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