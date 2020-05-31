Греция намерена достроить забор на границе с Турцией

В планах Афин — заграждение на протяжении всей границы. Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас считает этот шаг одной из мер по защите суверенитета страны. Ранее на границе произошла серия столкновений между силами безопасности и мигрантами, которые пытаются проникнуть из Турции в Евросоюз.
2020-05-31T20:33:46+03:00
2020-05-31T20:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 31 мая 2020
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