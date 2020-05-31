Греция намерена достроить забор на границе с Турцией

В планах Афин — заграждение на протяжении всей границы. Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас считает этот шаг одной из мер по защите суверенитета страны. Ранее на границе произошла серия столкновений между силами безопасности и мигрантами, которые пытаются проникнуть из Турции в Евросоюз.