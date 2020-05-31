Президент США Дональд Трамп призывает губернаторов и мэров-демократов привлечь Национальную гвардию для наведения порядка. Только это может остановить погромы и столкновения в городах страны, дал понять глава Белого дома. По мнению Трампа, только национальная гвардия смогла минувшей ночью остановить агрессивных демонстрантов в Миннеаполисе. В то же время президент обвинил некоторые американские СМИ в разжигании ненависти и анархии. В Миннеаполисе вспыхнули протесты в начале недели, после гибели от рук полицейских местного жителя – афроамериканца. Протесты перекинулись на другие города страны. В результате погромов и стычек с полицией есть пострадавшие и погибшие. Задержаны более полутора тысяч человек.