Космонавты открыли люк между американским кораблем Crew Dragon и МКС

Пилотируемый аппарат три часа назад пристыковался к станции. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен перешли на станцию. Это первый запуск частного пилотируемого корабля. Crew Dragon успешно стартовал накануне вечером. Запуск осуществлен в рамках контракта между NASA и компанией SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для коммерческих полетов астронавтов.