Космонавты открыли люк между американским кораблем Crew Dragon и МКС

Пилотируемый аппарат три часа назад пристыковался к станции. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен перешли на станцию. Это первый запуск частного пилотируемого корабля. Crew Dragon успешно стартовал накануне вечером. Запуск осуществлен в рамках контракта между NASA и компанией SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для коммерческих полетов астронавтов.
2020-05-31T20:32:02+03:00
2020-05-31T20:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 31 мая 2020
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