Коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия сильных дождей в Подмосковье

Острая ситуация, по данным подмосковной администрации, сложилась в Нахабино, Дедовске и Наро-Фоминске, некоторых районах Красногорск. Дождь идет с пятницы, выпало почти полторы месячных нормы. Между тем зона затопленных участков расширяется. По данным регионального управления МЧС, под водой уже оказались более 120 приусадебных участков и 25 дачных домов, передает агентство «Москва». К борьбе с последствиями потопа привлечены работники ЖКХ.
2020-05-31T20:05:06+03:00
2020-05-31T20:05:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 31 мая 2020
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