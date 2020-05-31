Коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия сильных дождей в Подмосковье

Острая ситуация, по данным подмосковной администрации, сложилась в Нахабино, Дедовске и Наро-Фоминске, некоторых районах Красногорск. Дождь идет с пятницы, выпало почти полторы месячных нормы. Между тем зона затопленных участков расширяется. По данным регионального управления МЧС, под водой уже оказались более 120 приусадебных участков и 25 дачных домов, передает агентство «Москва». К борьбе с последствиями потопа привлечены работники ЖКХ.