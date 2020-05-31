Следователи и прокуроры проверяют обстоятельства изъятия четырех детей из семьи в Оренбургской области

Надзорные органы намерены оценить действия полицейских, а также органов опеки, передает агентство «Интерфакс». Ранее в местных изданиях была опубликована видеозапись, где сотрудники внутренних органов надели на жительницу области наручники и силой отбирают у нее детей. Сообщается, сто сами дети здоровы, находятся под присмотром медицинских сотрудников и социальных педагогов.

Как пишет местный сайт «Оренбург медиа», полиция пришла после того, как многодетная семья обратилась к властям за помощью, так как дом, в который она переехала с пятерыми детьми находится в аварийном состоянии.