Сайт нового владельца газеты «Ведомости» несколько лет был рекламно-информационный подрядчиком «Роснефти»

Ресурс «ФедералПресс» Ивана Еремина, как пишет интернет-издание The Bell, заключал контракты с нефтяной компанией на общую сумму как минимум 17 млн рублей.

Действующих контрактов «Роснефти» или ее структур, где исполнителем был бы назван «ФедералПресс», на портале госзакупок нет. Статьи о «Роснефти» на сайте появляются почти ежедневно. Большинство новостей представляют собой почти не отредактированные пресс-релизы. О том, что сделка по продаже газеты «Ведомости» закрыта, было объявлено на днях. Еремин объявлен единоличным владельцем издания. Ранее из-за статей с критикой в адреса «Роснефти» и ее главы Игоря Сечина в самой редакции разгорелся конфликт между руководителем газеты Андреем Шмаровым и коллективом.