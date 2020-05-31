Полицейские в Москве отпустили задержанных у здания Следственного комитета

Ранее там прошли одиночные пикеты с участием адвокатов. Защитники пришли поддержать своих коллег из Кабардино-Балкарии, против которых возбудили уголовное дело о нападении на полицейских. Адвокат Дмитрий Захватов в эфире телеканала «Дождь» сказал, что возмущен угрозами полиции в адрес защитников. На задержанных сегодня у здания СК адвокатов и активистов составили протоколы о нарушении режима самоизоляции, передает агентство «Интерфакс». Кроме того, сообщалось, что некоторых из них обвинили также в нарушении порядка проведения пикета.