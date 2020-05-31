Московские чиновники устранили проблему жительницы Подмосковья, которая не могла получить пропуск

UPD 19:51: Екатерина Лебедева сообщила на своей странице в фейсбуке, что ее проблема успешно решена.

Как сказали «Эху» в столичной администрации, Екатерина Лебедева столкнулась с трудностями потому, что номер ее телефона указан в качестве контактного номера в постановлении о лечении коронавируса на дому. Этот документ подписал совершенно другой человек. Поэтому на ее номер приходили сообщения с требованием установить приложение «Социальный мониторинг».

Ранее жительница Екатерина Лебедева жаловалась на то, что не могла решить проблему с пропуском через службу поддержки. Лебедевой не будут выписаны никакие штрафы, сказали «Эху Москвы» в мэрии.