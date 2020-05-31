В Москве с пятницы выпало почти вдвое больше месячной нормы осадков

Об этом агентству «Интерфакс» сказали в столичном метеобюро. Помимо дождя на город обрушился сильный ветер, он повалил не менее 160 деревьев, повредил более 40 автомобилей. Пострадавших в результате разгула стихии нет, говорят в мэрии. В ночь на понедельник в Москве вновь ожидается дождь, местами сильный, температура опустится до 6-8 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
2020-05-31T19:34:23+03:00
2020-05-31T19:34:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 31 мая 2020
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