Одна из главных святынь ислама, иерусалимская мечеть аль-Акса, вновь открыта для верующих

Почти два с половиной месяца людей не пропускали на ее территорию из-за пандемии коронавируса. Этим утром, как передает агентство «Интерфакс», на молитве присутствовали около 700 человек. Они должны были использовать маску, собственные молитвенные коврики, а также придерживаться социальной дистанции. Мечеть аль-Акса является третьей по значимости святыней ислама.
2020-05-31T19:33:42+03:00
2020-05-31T19:33:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 31 мая 2020
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