Одна из главных святынь ислама, иерусалимская мечеть аль-Акса, вновь открыта для верующих

Почти два с половиной месяца людей не пропускали на ее территорию из-за пандемии коронавируса. Этим утром, как передает агентство «Интерфакс», на молитве присутствовали около 700 человек. Они должны были использовать маску, собственные молитвенные коврики, а также придерживаться социальной дистанции. Мечеть аль-Акса является третьей по значимости святыней ислама.