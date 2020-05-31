Режим ограничений из-за коронавируса в России не будут отменять в один момент

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, регионы будут действовать по-разному в зависимости от ситуации. Главный санитарный врач надеется, что процесс будет успешным. Часть субъектов Федерации, по ее словам, находятся уже на первом этапе снятия ограничений. Не которое количество уже на втором. Регионов, где снижается коэффициент распространения инфекции, каждый день становится больше, добавила Попова.