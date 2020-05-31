В Кремле рассчитывают на отмену ограничительных мер в Москве к параду Победы 24 июня

Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на предстоящем мероприятии будут присутствовать гости, в том числе главы зарубежных государств. Президент Владимир Путин и иностранные лидеры, по словам Пескова, как ожидается, будут наблюдать за парадом с трибуны на Красной площади. Ранее парад было решено отложить из-за ситуации с коронавирусом.
2020-05-31T19:32:23+03:00
2020-05-31T19:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 31 мая 2020
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