Адвокатов, которых задержали на одиночных пикетах у здания СК, отпустили из полиции

В отношении них составили протоколы о нарушение режима самоизоляции, рассказали агентству «Интерфакс» сами задержанные. Всего были задержаны несколько защитников и активистов. Они пришли поддержать адвокатов в Кабардино-Балкарии, против которых начали расследование по подозрению в нападении на полицейских. Этот конфликт произошел в ночь на 21 мая. Сами фигуранты уголовного дела, как сообщается, обвиняют полицию в применении силы.