Адвокатов, которых задержали на одиночных пикетах у здания СК, отпустили из полиции

В отношении них составили протоколы о нарушение режима самоизоляции, рассказали агентству «Интерфакс» сами задержанные. Всего были задержаны несколько защитников и активистов. Они пришли поддержать адвокатов в Кабардино-Балкарии, против которых начали расследование по подозрению в нападении на полицейских. Этот конфликт произошел в ночь на 21 мая. Сами фигуранты уголовного дела, как сообщается, обвиняют полицию в применении силы.
2020-05-31T19:31:47+03:00
2020-05-31T19:31:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652305-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 31 мая 2020
Загрузка комментариев...