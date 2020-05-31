МИД осудил полицию Миннеаполиса за применение спецсредств в отношении российского журналиста

В этом городе США почти неделю не стихают протестные акции после убийства силовиками чернокожего жителя.

Проявлением необоснованной жестокости назвали действия в отношении корреспондента агентства РИА в российском МИДе. Применение полицией МиннеАполиса резиновых пуль и перечных аэрозолей недопустимо, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Там обратили внимание властей США на то, что корреспондент агентства РИА Михаил Тургиев показал пресс-карту, но несмотря на это получил в лицо струю перечного спрея. В МИДе напомнили Вашингтону о международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной работы журналистов. На Смоленской площади рассчитывают, что правоохранительные органы США тщательно разберутся в инциденте в Миннеаполисе. В стране набирают обороты массовые протесты из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Немного раньше Тургиев рассказал об инциденте на бензоколонке в районе беспорядков в Миннеаполисе. По его словам, которые приводит агентство РИА, полицейские сначала открыли огонь резиновыми пулями. Услышав крики пресса стрельбу прекратили. Позже ему брызнули спреем в лицо, хотя он не оказывал сопротивления и показал удостоверение. До этого в прямом эфире силовики задержали журналиста телеканала CNN, его освободили, а губернатор штата Миннесота принёс извинения.



Из-за беспорядков в 25ти городах США власти объявили комендантский час, в Лос-Анджелесе — ввели чрезвычайное положение. В некоторых штатах и округе Колумбия объявили мобилизацию Национальной гвардии.