В Белоруссии задерживают активистов, выступающих в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты

В разных городах страны сегодня проходят пикеты по сбору подписей за выдвижение политиков на выборы, их пытаются сорвать силовики.

Около 20 человек задержаны в разных городах Белоруссии, сообщает правозащитный центр «Весна». Среди них три члена инициативной группы по выдвижению в президенты страны Светланы Тихановской, супруги известного в стране блогера, которого на выборы не зарегистрировали и задержали ранее. Кроме того, сегодня провести пикеты не дали активистам незарегистрированной партии Народная Громада. Одному из них стало плохо – его доставили в больницу. Оппозиционного политика, лидера Народной Громады Николая Статкевича задержали по дороге на пикет в Минске. Машину его супруги преследовал черный микроавтобус, на светофоре он заблокировал автомобиль и люди в штатском выволокли политика и увезли. Статкевич собирался выдвинуть свою кандидатуру на этих выборах, но его завление отклонили из-за непогашенной судимости за массовые беспорядки после президентских выборов 2010-го. Он входит в инициативную группу оппозиционера из Гомеля Владимира Непомнящих. Задержания прохладят н только в Минске, но и в Гродно, Витебске, Гомеле. Причем среди задержанных не только активисты, но также, например, водитель, который сигналил в поддержку акции.как отмечают правозащитники.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Эксперты отмечают, что из-за коронавируса у Александра Лукашенко, который бессменно правит страной с 1994 года, появились серьезные конкуренты.