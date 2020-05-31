Пресс-секретарь «Роскосмоса»: Космонавты РФ могут в будущем использовать корабли компании Space X для полетов к МКС

Российские космонавты могут в будущем использовать корабли компании Space X для полетов к МКС. Этого не исключает пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко. Такой вариант, по его словам, обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия. Американские астронавты могут продолжит летать по обмену на российских кораблях «Союз», приводит словам Устименко агентство РИА Новости. Этим вечером частный пилотируемый корабль США Crew Dragon впервые успешно пристыковался к станции. Российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в области пилотируемых полетов.

В свою очередь эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич сказал в интервью телеканалу Euronews, что основатель Space X Илон Маск – слишком серьезный конкурент для Роскосмоса.

Глава Роскосмоса Дмиттрий Рогозин тем временем уже поздравил NASA и Space X с успешным полетом корабля. Это первый полет пилотируемого американского аппарата за 9 лет.