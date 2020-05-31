В Подмосковье за последние дни выпало почти полторы месячной нормы осадков

Как рассказал глава региона Андрей Воробьев, сильные дожди стали причиной потопа в некоторых районах области. Согласно прогнозу, сказал губернатор, дожди будут идти и всю следующую неделю. Сложная ситуация сложилась в Наро-Фоминске, Дедовске, а также в поселке Нахабино и некоторых населенных пунктах городского округа Красногорск. Для борьбы с последствиями наводнений задействованы службы ЖКХ, дорожники и МЧС.
2020-05-31T18:35:15+03:00
2020-05-31T18:35:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 31 мая 2020
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