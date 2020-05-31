Полицейские в Москве задержали подозреваемого, который угрожал пассажирам пистолетом и ножом

Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии. Предполагаемого дебошира задержали на станции «Юго-Западная» Сокольнической линии. Им оказался 30-летний житель Московской области, который раньше уже был судим, говорят в полиции. У задержанного нашли нож и пистолет. Расследование ведется по статье о хулиганстве.
2020-05-31T18:34:59+03:00
2020-05-31T18:34:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 31 мая 2020
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