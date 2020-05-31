Пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты проходят в белорусских городах

Формально их участники собирают подписи за выдвижение Светланы Тихановской, передает «Радио Свобода». В то же время, по информации правозащитников, в Минске и еще ряде городов милиция задерживает участников этих акций. Также неизвестные в штатском задержали в белорусской столице бывшего кандидата в президенты и оппозиционного политика Николая Статкевича.

Выборы президента республики назначены на 9 августа