Глава Роскосмоса уверен, что угрозами про батут 6 лет назад спас российскую ракетно-космическую отрасль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уверен, что угрозами про батут 6 лет назад спас российскую ракетно-космическую отрасль. В тот момент она могла оказаться под американскими санкциями. Запись в твиттере, где Рогозин говорит о возможной отправке американских астронавтов к МКС на батуте, была не шуткой, написал глава госкорпорации в твиттере. Угрозу услышали, полагает он. Сегодня Рогозин поздравил американской управление по аэронавтике и исследованию космического пространства с успешным стартом и пристыковкой частного пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. Он также поздравил компанию Space X и ее основателя Илона Маска.
2020-05-31T18:34:01+03:00
2020-05-31T18:34:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652261-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:34, 31 мая 2020
Загрузка комментариев...