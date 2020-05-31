Глава Роскосмоса уверен, что угрозами про батут 6 лет назад спас российскую ракетно-космическую отрасль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уверен, что угрозами про батут 6 лет назад спас российскую ракетно-космическую отрасль. В тот момент она могла оказаться под американскими санкциями. Запись в твиттере, где Рогозин говорит о возможной отправке американских астронавтов к МКС на батуте, была не шуткой, написал глава госкорпорации в твиттере. Угрозу услышали, полагает он. Сегодня Рогозин поздравил американской управление по аэронавтике и исследованию космического пространства с успешным стартом и пристыковкой частного пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. Он также поздравил компанию Space X и ее основателя Илона Маска.