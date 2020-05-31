Не менее 15 домов оказались в зоне затопления из-за непогоды в Подмосковье

Вода также затопила коло ста приусадебных участков. Затоплен мост в районе Солнцево Новой Москвы. Начальник оперативного управления ведомства по Подмосковью Владимир Щедрин заверил, что его сотрудники работают над устранением последствий наводнения. Спасатели говорят, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

Май 2020 года в столице стал рекордно дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщил «Эху Москвы» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Михаил Леус добавил, на текущий момент в Москве выпало три майских месячных нормы дождей.