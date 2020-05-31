В Москве сегодня прошло несколько задержаний за одиночные пикеты

Акции были посвящены защите журналиста и муниципального депутата Ильи Азара и адвокатов из Кабардино-Балкарии.

На станции «Тверская» основатель акции «Метропикет» Михаил Плетнев установил в центре вестибюля картонную фигуру журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, которого арестовали за одиночный пикет. Вскоре к активисту подошли силовики и задержали, однако потом отпустили из отдела полиции без протокола, сообщает сайт «ОВД-Инфо».

В свою очередь у Следственного комитета на Бауманской улице собрались адвокаты, чтобы потребовать прекратить уголовное преследование их коллег в Кабардино-Балкарии. По очереди они подходили к зданию и поднимали вверх плакаты, в частности, с надписью «Никогда не молчите». Как только это происходило, полицейские подходили к участникам акции и задерживали. Против адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В Москве и Петербурге после задержания Ильи Азара ежедневно проходили пикеты с требованием его освобождения. Их участников также задерживали.