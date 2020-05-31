В США вчера продолжились беспорядки, в которые переросли протесты против убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В столице страны Вашингтоне погромы и мародерство продолжались до трех ночи — несмотря на то, что в городе была задействована местная нацгвардия.

Мирные протесты против полицейского произвола в отношении чернокожих начали собираться возле Белого Дома днем в субботу. К вечеру из толпы в полицейских начали лететь предметы и зажигательные смеси — участники мирного протеста в мегафон призывали прекратить насилие. Произошло несколько столкновений с Секретной Службой, которая охраняет Белый Дом. К ночи в Вашингтоне начались беспорядки с мародерством и грабежами — были разбиты и ограблены несколько аптек и люксовых магазинов — в даунтауне столицы и в районе Джорджтаун, сожжены машины, разбиты витрины зданий. Несколько зданий федерального правительства были вандализированы. Полиция защитников беспорядков вытеснила только к трем часам ночи — жесткие методы для разгона не применяли, только несколько раз шумовые гранаты. Помимо Вашингтона, свои национальные гвардии задействовали 12 штатов — протесты и беспорядки продолжались в Майами, Детройте, Чикаго, Нэшвиле, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке — в последнем были ранены 33 полицейских и повреждены больше сорока полицейских машин. В Индианаполисе в результате стрельбы, открытой кем-то в толпе, был убит один человек. В Нэшвилле подожгли здания мэрии и суда.

С четверга по всем США было арестовано 1700 человек более чем в двадцати городах. Почти везде, кроме Вашингтона, ввелен комендантский час.

Сторонники Дональда Трампа из Республиканской партии призывают его как можно скорее сделать обращение к нации. Кандидат в президент от Демократической Партии Джо Байден выпустил заявление, в котором осудил насилие во время протестов.