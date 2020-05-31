Пилотируемый корабль Crew Dragon около получаса назад состыковался с МКС

Американский космический корабль Crew Dragon подплыл к Международной космической станции и состыковался с ней 45 минут назад. Всё прошло по плану, без задержек. Стыковку провели в автоматическом режиме. Корабль частной компании Space X подошёл к одному из модулей МКС. Очень скоро астронавты Дуг Херли и Роб Бенкен перейдут на борт станции. За стыковкой, также как и до этого запуском космического корабля, в интернете следил весь мир. Весь полет Crew Dragon занял 19 часов. Это первый случай в истории, когда частная компания доставила людей в космос. Кроме того США за 9 лет впервые отправили астронавтов на МКС на своём корабле, а не на российском Союзе. Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска вчера стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 22 часа 22 минуты по Москве. Всё прошло по графику — через три минуты после старта от ракеты Фэлкон 9 отделилась первая ступень, вскоре она успешно приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане. Затем корабль вышел на расчётную орбиту и направился к МКС. За стартом Crew Dragon среди огромного числа жителей нашей планеты наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс с женой. Позже Трамп назвал событие историческим и предположил, что американские корабли скоро отправятся на Луну.

Основатель Space X Илон Маск после успешного запуска припомнил старую шутку Дмитрия Рогозина. 6 лет назад когда он был вице-премьером будущий глава Роскосмоса предложил США вместо ракет использовать батут. Маск о нем иронично напомнил сегодня.



В Роскосмосе сегодня не исключили полёты космонавтов к МКС на кораблях Маска. по словам главы пресс-службы госкорпорации владимира Устименко там готовы обсуждать такую возможность с NASA.



К МКС корабль Crew Dragon отправили со второй попытки. В среду запуск отложили незадолго до старта из-за плохой погоды.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогонзин поздравил NASA и компанию SpaceX с успешным полетом корабля Crew Dragon. В своем твиттере он написал, что российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в области освоения космоса. Чуть ранее Рогозин добавил, что когда 6 лет назад он написал в твиттере про батут, то не шутил, а предупреждал. Это сработало, угрозу услышали, пояснил руководитель «Роскосмоса».

Космическое сотрудничество России и США не прекратится, уверен член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Андрей Ионин. Андрей Ионин также считает важным, чтобы и программа освоения Луны осуществлялась совместными усилиями.

Успешный запуск частного пилотируемого корабля – историческое событие, считает экономист, профессор Парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев. Илон Маск добился огромного успеха, сказал ранее в эфире «Эха Москвы» эксперт.

В свою очередь политолог Глеб Павловский сказал в эфире телеканала «Дождь», что сомневается в вероятности новой космической гонки между двумя странами. Новый взрыв черного юмора со стороны Москвы, добавил Павловский, вряд ли добавит блеска отрасли.