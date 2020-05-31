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17:35, 31 мая 2020

В Париже вновь открылась для посещения площадь перед собором Парижской Богоматери

Это произошло спустя более чем через год после пожара в одной из главных французских церквей. Как передает французское радио, это время понадобилось для того, чтобы очистить площадь от свинца. Теперь местные санитарные власти считают, что прогулки по площади не опасны для прохожих. Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля прошлого года. Справиться с огнем удалось лишь утром следующего дня.



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