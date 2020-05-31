Участок железной дороги в Мурманской области пострадал от паводка

Движение приостановлено между станциями Выходной и Кола, рассказали в руководстве Октябрьской железной дороги. Местная речка вышла из берегов и подмыла насыпь опоры железнодорожного моста. Из-за ЧП перекрыто движение на магистрали Москва-Мурманск. Пассажиров трёх поездов отправили к месту назначения автобусами. Как пишет интернет-издание «СеверПост», всего перевезено более 650 человек.
2020-05-31T17:35:06+03:00
2020-05-31T17:35:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 31 мая 2020
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