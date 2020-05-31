Россиянам не придется носить маски на пляже

Однако они должны соблюдать социальную дистанцию, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Исключение будет сделано лишь для членов семьи, пояснила главный санитарный врач. Согласно рекомендациям ведомства, рассказала Попова, социальную дистанцию должны будут соблюдать пассажиры самолета при входе и выходе из него, а также во время полета. При этом ведомство не будет проверять выполнение требований в кинотеатрах. За рассадку людей в зале будут отвечать кассиры при продаже билетов.