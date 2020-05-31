Полицейские оформляют протоколы на участников одиночных пикетов у здания СК в Москве

Их обвиняют в нарушении режима самоизоляции и правил проведения акций протеста, пишет сайт «МБХ.Медиа». Несколько адвокатов вышли сегодня на акцию, чтобы потребовать прекратить уголовное преследование их коллег в Кабардино-Балкарии. Там группу защитников обвиняют в нападении на полицию. Сами обвиняемые говорят, что силу применила противоположная сторона. Вместе с адвокатами у СК России были задержаны и несколько активистов.

