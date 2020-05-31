Волнения не стихают более чем в 20 городах. Они начались после появления видео, где полицейские жестко задерживают темнокожего жителя Миннеаполиса, после чего он скончался. Как передает телеканал ABC, накануне власти некоторых американских штатов ввели комендантский час.
Почти 3 тысячи человек задержаны в ходе акций протеста в США
Волнения не стихают более чем в 20 городах. Они начались после появления видео, где полицейские жестко задерживают темнокожего жителя Миннеаполиса, после чего он скончался. Как передает телеканал ABC, накануне власти некоторых американских штатов ввели комендантский час.