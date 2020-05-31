Космический корабль Crew Dragon несколько минут назад успешно пристыковался к МКС

Прямую трансляцию ведет американское управление по аэронавтике и космическим исследованиям. На борту нового пилотируемого корабля американской частной компании Space X прибыли астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен накануне с космодрома на мысе Канаверал.

