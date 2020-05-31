Необходимо продолжить космическое сотрудничество России и США после успешного запуска ракеты Илона Маска – эксперт

Необходимо продолжить космическое сотрудничество России и США после успешного запуска ракеты Илона Маска. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского Андрей Ионин.

«Главным достижением проекта МКС является его международный характер. И несмотря на все проблемы с США, МКС будет работать, никакие перипетии ему оказались не страшны, потому что любой проект без него не работает. Ведь освоение космоса не является задачей какой-нибудь одной страны. Это в целом задача, связанная с судьбой цивилизации на Земле. Надеюсь, что космическое сотрудничество, глубокая программная кооперация между всеми странами на Земле продолжится, а не прекратится. И этот опыт по международному сотрудничеству не будет потерян», — сказал он.

Андрей Ионин также полагает, несмотря на то, что США «считают себя лидерами в космосе, и ориентированы на развитие национальных программ такие, как полеты на Луну, однако, и эту «лунную» программу надо тоже осуществлять совместно.

«Они (США) лидеры, и у них есть свои задачи, они действуют в своих интересах. А что делать другим, в том числе России? Надо предлагать альтернативу – «всем вместе». Если они говорят, что в космосе каждый сам за себя, то Россия в праве предложить альтернативу, делать большие международные проекты. Я убежден, что США реализовать программу по Луне они в одиночестве не в состоянии. Поэтому можно объединить ресурсы», — заключил эксперт.

Ракета-носитель Falcon 9 («Фэлкон-9») с Crew Dragon стартовала к МКС в субботу в 15.22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал.