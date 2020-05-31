Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, устраняя последствия ливневых дождей

Пострадавших среди жителей столицы нет.

В результате непогоды, обрушившейся на Москву, оказались повалены 96 деревьев, также получили повреждения 20 автомобилей, сообщил РБК заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, в Москве зафиксированы 18 подтоплений, все они ликвидированы. Аварийные службы города работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. По словам Бирюкова, В общей сложности задействованы 470 бригад. При этом все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме, отключений не было. Заместитель мэра также призвал жителей города во время непогоды не выходить на улицу без острой необходимости.

Последние несколько дней в Москве идут сильные дожди, вызванные циклоном «Изольда». Уровень месячной нормы осадков в столице был превышен почти в три раза.