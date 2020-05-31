Агентство «Россия сегодня» требует от американских властей расследования применения газа против корреспондента

Как сказали в редакции агентства, их сотрудник Михаил Тургиев подвергся нападению полицейских минувшей ночью в Миннеаполисе. В Москве уверены, что стражи порядка действовали целенаправленно против российского корреспондента, несмотря на то, что он предъявил удостоверение. В Российском МИДе ранее добавили, что расценивают происходящее как проявление необоснованной жестокости.
2020-05-31T17:03:42+03:00
2020-05-31T17:03:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:03, 31 мая 2020
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