Агентство «Россия сегодня» требует от американских властей расследования применения газа против корреспондента

Как сказали в редакции агентства, их сотрудник Михаил Тургиев подвергся нападению полицейских минувшей ночью в Миннеаполисе. В Москве уверены, что стражи порядка действовали целенаправленно против российского корреспондента, несмотря на то, что он предъявил удостоверение. В Российском МИДе ранее добавили, что расценивают происходящее как проявление необоснованной жестокости.