Дату голосования по поправкам в Конституцию Кремль будет выбирать исходя из ситуации с коронавирусом

Об этом сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Само голосование, как писала газета «КоммерсантЪ», может пройти в несколько дней в начале июля. Изначально оно планировалось на 22 апреля. Но в итоге голосование отложили из-за пандемии коронавируса.
2020-05-31T17:03:06+03:00
2020-05-31T17:03:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 31 мая 2020
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