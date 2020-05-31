Дату голосования по поправкам в Конституцию Кремль будет выбирать исходя из ситуации с коронавирусом

Об этом сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Само голосование, как писала газета «КоммерсантЪ», может пройти в несколько дней в начале июля. Изначально оно планировалось на 22 апреля. Но в итоге голосование отложили из-за пандемии коронавируса.